第25屆世界童軍大露營8月1日至12日在韓國新萬金營地舉行，傳出中暑及蚊蟲叮咬、性騷等問題，加上卡努颱風恐直撲南韓，4萬多名來自各國的參加人員將全部撤離，新北市教育局表示，新北市共有3分團約146師生參與，預計8日先撤至周邊學校場地，後續預計依各團原訂時間返台。

教育局表示，依據童軍總會最新決定，在新萬金營地進行的活動將提前結束。大會將會安排4萬多名來自各國的參加人員前往不同地點的室內空間，以排除颱風的影響。新北市各分團將配合總會及大會安排，後續預計依各團原訂時間返台。