近日有媒體引用NUMBEO資料稱台灣全球醫療照護指數排名第一，但國立陽明交通大學公共衛生學科暨研究所教授周穎政表示，該調查為曾經到過台灣旅遊的遊客自填問卷、過去3年僅有305人填答，如果用客觀的數字來看，如平均餘命、新生兒死亡率、孕婦死亡率等，台灣的醫療照護品質不佳，甚至遠遠落後與亞洲鄰近的日本、韓國及新加坡。

台灣年輕病友協會今天舉行「2023青年健保論壇」，盼推動社會對癌症病友的正向循環，幫助保有國家生產勞動力、減低勞損。

周穎政表示，1996年時日本平均餘命遠遠領先台灣、新加坡及韓國等，經過20年後，台灣被韓國超越，且排在後面，且台灣新生兒死亡率、孕婦死亡率更是遠遠落後該國，且以可避免死亡率來看，更是遠遠落後日本、新加坡、韓國，又以慢性病照顧有待加強。

周穎政說，癌症存活率來看，與韓國、日本來比皆輸，與其他重要國家更是落後。但台灣近年GDP、PPP等均有成長，甚至接近主要各國，但因醫療支出成長有限，使包括醫護人力等也落後主要各國。

周穎政指出，台灣的醫療相較各國為「超級低價」、「超級便宜」，應強化健保投資、推動醫療支出合理成長，因為醫療支出的成長反映的是「生命價值」的重視。