2023年5、6月統一發票中獎獎號今日開獎，全聯福利中心表示，本期統一發票開出1張千萬特別獎，以及1張200萬元特獎；特別獎開出門市為鳳山保泰，幸運中獎者只花費444元購買餅乾及零食，就獲得特別獎1000萬元。

200萬元的特獎發票，則在全聯大溪員林門市開出，幸運中獎兒花費410元，即獲得特獎200萬元。全聯表示，5、6月份共開出超過23萬個獎項，提醒這兩個月有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，因為幸運得主可能就是自己。

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