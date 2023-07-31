美國南卡羅來納州一名女子深夜開車外出，在偏僻的路邊發現一台嬰兒車，她呼籲網友千萬不要下車，因這可能是劫匪設下的陷阱，駕駛人下車後恐遭劫車或搶劫，若擔憂有嬰幼兒被遺棄，可撥電話請警方處理，貼文讓4.4萬人秒懂。

據澳媒《7NEWS》報導，南希沃許（Nancy Walsh）18日晚間於個人臉書上傳3張照片，只見深夜偏僻道路旁，有台紫色的嬰兒車，她提醒網友，若行經偏僻地方看到嬰兒車、汽車兒童安全座椅或任何嬰兒用品，千萬不要下車察看。

南希沃許解釋，劫匪可能透過嬰兒車讓用路人卸下心防，並在附近的灌木叢中埋伏，待駕駛或騎士下車後，劫持車輛或搶劫，如果擔心可報警請警方處理，以免發生人身安全問題。

圖文吸引4.4萬人關注，「看到這個我本來應該會下車，謝謝妳發文提醒」、「這太瘋狂了！不久前我們在路上看到了一個汽車兒童安全座椅，當時有想下車看」、「拿嬰兒車當誘餌？」、「我必須努力記住這點，因為我很可能會出去」、「我住奈及利亞，這是很常見的手法」、「有人會用這種方式搶奪財物，搞不好還會被打一頓」。