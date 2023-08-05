「不老男神」男星林志穎去年7月底駕駛特斯拉行經桃園時，不慎失控自撞車輛起火，被熱心民眾搶救脫困，當時顏面、肩膀骨折，還有輕微腦震盪、顱內出血，經過多次手術跟辛苦復健，逐漸恢復健康，也開始重新工作。昨（4日）林志穎PO一組個人照，臉蛋依舊凍齡，不過網友發現他變瘦一圈，身形相當單薄。

4日下班時間，林志穎搶先發文祝大家「週末愉快」，照片中，林志穎戴著墨鏡，身穿白色T恤、深色牛仔褲，站在戶外拍照，看起來狀況頗佳，林志穎也公開自己坐在車內的照片，他手捧飲料，對著鏡頭露出燦笑，網友紛紛讚嘆：「一樣的笑容」、「都不會老」、「志穎又活跳跳了」。

部分網友覺得林志穎太瘦了。（圖／FB@林志穎）

不過，有眼尖的網友發現，林志穎似乎瘦了很多，四肢超纖細，顯得身形單薄，鼓勵他多多進食。其實林志穎車禍發生後1個月，曾透露身高172公分體重僅剩53.7公斤，他自我勉勵「體重慢慢恢復中，繼續加油」，而林志穎吉米工作室表示，林志穎因在醫院躺了1個多月，肌肉大量流失，瘦了約10公斤，目前持續運動復健，希望趕快回到當初的體重。