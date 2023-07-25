大陸首艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」24日晚間，在拖輪牽引下，緩緩地靠泊於中國船舶集團旗下上海外高橋造船有限公司的4號碼頭，宣告經過8天7夜的海上航行，圓滿完成了第一次試航所有的試驗項目，比原計劃提前一天凱旋。標誌著大陸製造的首艘大型郵輪實現了從藍圖到藍海、從上海到海上的跨越，距年底命名交付的總目標又向前邁步。

據瞭解，「愛達·魔都號」靠泊碼頭後，將立即進入設備系統調試和內裝工程最後的衝刺階段，為第二次試航和年底命名交付夯實堅實基礎。

根據中新社報導，被譽為巨大系統工程的大型郵輪，設計建造難度大要求高，且面臨諸多風險與挑戰。此次試航歷時8天，完成航行系統、推進系統、電站管理系統（PMS），以及艏側推、減搖鰭等涉及船舶性能的關鍵系統與設備的試驗，同時對振動雜訊、安全返港這兩項貫穿郵輪設計建造全生命週期的關鍵技術進行了區域性的測試驗證，結果是試驗專案均滿足設計規範要求。

據瞭解，本次試航共有1217人參與，包括船東、船檢、合作單位和外高橋造船的工程技術人員，由海上指揮中心和岸基保障中心配合，以「8＋2＋2」的小組進行協作模式。

所謂的「8＋2＋2」，就是海上的航行駕駛、技術支援、檢驗、調試等8個航行試驗小組，後勤和酒店2個生活保障小組，與岸上的應急、技術保障2個小組通力合作，做到海地呼應、無縫對接。