受惠疫情解封帶動需求回升，以及產品分潤與里程碑金的貢獻，祥翊上半年合併營收1.77億元，年成長14.14％，創下歷史同期次高

祥翊此次辨理現金增資發行10,000張股票，1每股溢價28元，總計募資2.8億元。

董事長吳永連表示，祥翊目前仍處開發階段，近二年投入的研發費用佔營業收入淨額比率皆超過七成，而過去的努力已逐漸展現成果，並反應在藥證申請與業績表現。迄今與合作夥伴們共同完成11品項的簡易新藥上市程序（ANDA）申請，其中6個品項獲美國FDA核准上市，貢獻穩定營收。

日前祥翊龍潭廠再獲美國FDA查廠通過，此次查核重點包括維生素缺乏症及凝血針劑PTD藥證核准前的原料藥實地查核（Pre-approval Inspection, 簡稱PAI）、以及多重抗癌藥物CPA針劑（含原料藥）與凝血劑AMA口服液劑等2項藥物前次查廠後的改善項目追蹤，稽核員表示將向FDA建議通過此3品項的PAI，再次證明祥翊的品質系統符合國際標準。

展望下半年，祥翊在已上市藥品銷售穩定挹注，以及積極爭取國內外優質CDMO客戶訂單的效益逐漸發酵，對營運展望維持正向樂觀。