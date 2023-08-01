宏碩系統為國內唯一高功率真空微波管製造商，早期公司產品主要應用在軍用領域，惟受限國防市場較為封閉，較難跨國輸出，宏碩系統藉由運用軍規所累積之經驗及技術，有效應用於商用產品，已成功拓展至半導體製程，並跨入半導體設備零組件。

目前宏碩系統應用於半導體製程之商用真空微波管主要客戶為晶圓代工龍頭廠，至於半導體設備零組件產品，宏碩系統藉由自主研發氣密焊接技術開發出的真空電引入元件(Feedthrough)及晶圓加熱器等各種真空設備零件，其中真空電引入元件為宏碩系統專門為荷商半導體設備廠其電子束檢測設備開發出之關鍵零件，荷商半導體設備廠客戶也晉升為最大客戶。

以營收占比來看，目前軍用約佔收入的三分之一，半導體約佔三分之二，宏碩也持續致力於半導體業務，以期提升營收佔比。

宏碩系統上半年合併營收為2.16億元，年增16.67%，毛利率50.5%，稅後淨利4809萬元，年增12.64%，每股盈餘為1.55元，年增12.32%。

此外，宏碩系統之微波源系統設備亦為中長期發展策略之發展要點，由於傳統微波加熱方式普遍存「加熱不均勻性」、「含有金屬的物質無法放進微波區域進行加熱」兩大問題，宏碩系統已突破技術解決前述問題，使微波源系統設備可廣泛應用於各產業上，除符合現今節能減碳(ESG)之趨勢，未來亦將成為宏碩系統之成長動能。

配合上櫃前公開承銷，宏碩系統對外競價拍賣2108張，競拍底價90.09元，暫定承銷價100元，競拍時間自8月2日至4日，8月8日開標，8月10日至14日辦理公開申購，16日抽籤，暫定8月22日掛牌。