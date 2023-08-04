在募集期間，00931B總共獲得高達84億元的資金青睞，受益人數更是達到萬人以上，一舉躋身受益人數前十大的債券ETF，顯示00931B的超高人氣。無論是之前來不及申購，還是想加碼的小資族，00931B在8/7正式掛牌後，就可以直接在市場上買進。

分析這檔超夯ETF，會發現00931B的三大絕對優勢，包括同類型ETF中首創收益平準金機制、同等規模下最便宜經管費，發行價還是全市場美國長天期公債ETF最低，一張只需要一萬五千元。這三個超親民設計，讓長天期美債ETF不再是法人專屬，小資族也能無負擔布局債券牛市。

00931B追蹤彭博20年期(以上)美國公債指數，追蹤方式採完全複製法，能提供投資人最貼近指數的投資效果。該檔ETF的40檔成分債，皆為美國政府發行的長天期公債，持債的信用評等為全球政府公債裡最高評級。

現階段進場買進00931B，不只能夠季季領息，還有機會收割聯準會降息的資本利得。根據彭博數據，00931B追蹤的彭博20年期(以上)美國公債指數，目前已經大幅跌破兩個標準差，這是指數成立30多年來首次嚴重超跌，提供投資人絕佳買點。按照歷史經驗，美國公債價格通常會在聯準會升息末段落底並開始反彈，為投資人帶來資本利得空間。

未來若聯準會降息，還可能重現債市大多頭行情。這也是向來被視為保守投資的美國公債，難得展現凌厲上漲攻勢的時刻。而利率敏感度高的美國長天期公債，將是最有機會獲得更高報酬的標的。以過去三次聯準會於2000、2006和2018年開始的利率周期為例，若投資人在升息末段進場，並持有至降息周期結束，美國長天期公債漲幅分別達到50.49%、50.56%及40.77%，遠勝美國短天期公債最高僅23.93%的漲幅。