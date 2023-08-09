(文/ 基金醫生－馮志源的財經筆記)

國內首檔台股月配息ETF─復華台灣科技優息（00929）首次月配息只花了9個交易日就順利填息，亮眼的好表現吸引了投資人積極買進，正式晉升高股息ETF 五哥之林。

觀察00929的規模較掛牌以來已成長5倍，累積達265.4億，同時8/17也即將迎來第二次月配息，「月配月填」的填息行情頗值期待。

基金醫生會客室- 00929好忙！月配月填後8/17繼續配

高股息ETF必備元素

基金醫生最重視一檔優質的高股息ETF必須同時達成「配息穩定度」、「配息組成最佳化」及「年化配息率的可靠性」等三項標準。先從「配息穩定度」觀察，00929的首次配息極具關鍵性，因為它是國內首檔「月配息」且有「收益平準金」的「高股息」ETF，00929的處女秀就能配息0.11元，代表復華投信團隊經過愼密精算過後，應該有極高的機率會將每月的配息金額儘量「定錨」在0.1元上下，訴求穩定的月配息，再加上有收益平準金的加持，如此全年總配息可望逾1元，如果以原始發行掛牌認購價格15元計算，全年配息率預估可達6-8%，基金醫生覺得很合理，也不浮誇！

資料來源：基金醫生會客室- 00929好忙！月配月填後8/17繼續配

00929馬不停蹄，牛仔好忙，月月配息

00929在基金醫生健檢後果然肌肉量又增加了，7/19完成首次月配息處女秀後，7/31是第9個交易日，收16.65 元，確定已完全完成填息了，投資人配息與資本利得雙賺，果然不負眾望，而且00929馬不停蹄，牛仔好忙，繼續要在8/17進行第二次除息，投資人如果想要參與第二次除息的，最晚一定要在8/17前（最後買進日8/16）買進，（基金醫生的小編表示：早買早填，月買月填），同時，00929上市以來的好表現也吸引了識貨的投資朋友買進，現已正式晉升高股息ETF五哥之林，總資產規模正式突破200億大關，受益人也突破13萬人，最後偷偷藏不住地告訴大家，官股近期以來高檔都有在調節部分漲多的高股息ETF，卻唯獨逆勢買進00929 16.8億元，頗有貓膩啊…

資料來源：基金醫生會客室- 00929好忙！月配月填後8/17繼續配

另外，就配息的組成來看，00929掛牌可謂生逢其時，恭逢其盛，因為台股6月進入除息旺季後，00929精選國內優質高股息科技股，股息大大豐收，未來這幾個月持續是台股的除息旺季，股息收益豐厚可期。再者，基金醫生注意到，00929帳上還有優渥的資本利得，未來可成為配息的主要來源，增強「高年化配息率」的可參考性。一般來說，ETF淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」三部份所組成，很多投資人不知道資本損益平準金中的「已實現資本利得」（買賣價差利得）其實是可以拿來配發的，00929甫一上市，指數成份股就有包括緯創、廣達、技嘉等多檔盤面上最火熱發燙的AI優質科技飆股，雖然6月底因指數成份股調整調節了部分漲多個股，但也因為如此，息收及資本利得雙賺，強化與充實股息配發能力。

基金醫生點評00929配息

• 有收益平準金制度，每月配息可望平穩維持在0.1元上下

• 持續進入台股除息最旺季，未來一季息收豐厚可期

• 7/19首次月配處女秀已完成填息，8/17進行第二次除息，8/16為最後買進日

• 聚焦電動車、高速運算、車用電子、儲能及AI等熱門應用領域，持續挹注指數報酬及股息率表現

資料來源：基金醫生會客室- 00929好忙！月配月填後8/17繼續配

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。