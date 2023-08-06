命理專家雨揚老師在臉書上分享8／6～8／12的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖龍、虎、狗，其中生肖龍事業展現領導能力，使部門有效協調合作，讓績效快速成長；生肖虎感情運平穩，單身者可多安排行程有望認識新朋友，有伴者可和伴侶相約旅行，為日常增加情趣；生肖狗則是可考慮參與股票抽籤，有機會賺取好的價差。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▍生肖鼠

事業★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運低迷，因工作不順而壓力大增，應提醒自己多注意細節，並在遇到困難時，尋求工作夥伴幫助，才有助轉危為安。愛情運欠佳，單身者可能因意興闌珊而不想出門，導致與人交流的機會減少；有伴者因身體微恙，無多餘心力陪伴另一半，導致關係有些冷淡。財運不錯，可以適時花點小錢促進經濟，不僅能享受生活的樂趣，也能激發賺錢的動力。

▍生肖牛

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作運平順，有機會被派出差或參加員工旅遊，把握時機拓展人脈，適時展現才能，對未來將大有助益。感情運不佳，單身者近來公務繁忙，無暇顧及社交；有伴者容易過度解讀另一半想法，建議放下偏見、多與對方交流，例如用文字傳心意、送小禮物，有助維繫感情。財運平順，可考慮假日兼差，賺取額外收入，幫助自己打造小金庫。

▍生肖虎

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業有貴人相助，很多事情無須花太多心力，便能水到渠成，可趁此時大展身手，將能談成多筆訂單。感情運平穩，單身者可多安排行程，去健身或聽講座，有望認識新朋友；有伴者可以和另一半相約去旅行，為平淡的日常增加情趣。財運亨通，可以配合公司的活動借力使力，將有機會拿下大單，賺取豐厚獎金。

▍生肖兔

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業穩定發展，此時是外出訪友、拓展新客戶的絕佳時機，建議多前往不同地區推廣業務，有助提高成交率。感情運尚可，單身者可以多參加社團活動，有助多認識一些不同領域的朋友，豐富人脈；有伴者可以和伴侶相約到百貨公司逛逛、吃吃美食，有助於感情升溫。財運低迷，錢財容易流失，可以先暫緩投資，並用記帳的方式幫助減少不必要的開支。

▍生肖龍

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★★

事業蒸蒸日上，仰賴出色的溝通能力，來凝聚部門成員的向心力，並有效協調內部合作，展現領導者特質，使部門績效迅速成長。桃花能量豐沛，單身者可透過長輩介紹，結識價值觀相近的對象，開啟一段幸福的姻緣；有伴者對伴侶的事業十分支持，讓另一半倍感溫暖，感情也更加牢固。財運暢旺，可積極拜訪客戶，體現專業與誠信，讓業績獎金翻倍賺。

▍生肖蛇

事業★★★ 愛情★★ 財運★

職場運平平，承接新專案時，不妨多向主管或同事請益，將有望獲得指導與建議，並規劃出更完善的策略。愛情運欠佳，單身者在和暗戀對象相處時，容易因對方的舉止而患得患失，難以冷靜面對這段關係；有伴者和伴侶在生活上偶有爭吵，建議換位思考，有助融洽地解決分歧，維繫雙方感情。財運欠佳，由於餐費增加，讓荷包逐漸見底，應有效規劃開支，以減輕經濟負擔。

▍生肖馬

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

工作陷入瓶頸，雖懷有理想抱負，但在執行過程中容易碰上阻礙，建議適時進行修正及調整，才有助將理念化為實際成果。感情運普通，單身者能以大方友善的特質，吸引懷抱正向心態的朋友，創造出更多美好情誼；有伴者可主動詢問伴侶的身體狀況，並給予溫暖的關懷，展現出對另一半的關愛。求財受阻，經營的賣場收入下滑，建議調整產品組合與服務，才有助提升銷售額。

▍生肖羊

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★★

職場運如日中天，將客戶的需求放在首位，總會確保每項任務都能達到標準之上，也進一步擴大了業務發展。愛情面臨困境，單身者面對新朋友時容易緊張，建議放輕鬆，從對方的興趣入手，尋找共同話題，便能逐步克服不安；有伴者容易因消費觀念而與伴侶起衝突，建議冷靜溝通，有助找到共識。財運亨通，可憑藉網路媒體宣傳手作商品，賺取豐厚額外收入。

▍生肖猴

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運旺，在貴人的幫助下，將有新的機遇和挑戰，只要保持專注和努力，有機會取得令人滿意的成績。愛情運欠佳，單身者有溝通不良的現象，應耐心傾聽伴侶意見；有伴者可以卸下心防，坦誠向對方表達想法，以免產生誤會。財運回升，可以主動向長輩請益投資經驗，並學習作法，有助賺取穩定報酬。

▍生肖雞

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運稍稍下滑，雖會面臨更多挑戰，但只要保持積極態度，便能找到解決問題方法，讓實力大幅提升。愛情運較弱，單身者雖然尚未遇見心儀對象，但不必灰心，只要專注於自我成長，便能增加吸引力；有伴者可邀約伴侶去登山，在過程中相互扶持，進而增進彼此信任感。財運上揚，可布局一些穩健的投資，讓資產逐漸成長。

▍生肖狗

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運鴻圖大展，可運用不同的行銷手段，提高曝光度，以吸引更多的客戶購買，使業績不斷屢創新高。感情運不錯，單身者可去寵物餐廳用餐，並與其他人交流意見，有機會促成美好的友誼；有伴者可與另一半一同布置新居，共同討論喜愛的風格，創造溫馨舒適的家。財運平穩，可考慮參與股票抽籤，有機會幸運抽中，賺取不錯的價差。

▍生肖豬

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運低迷，提出的方案難以獲得客戶的認同，倍感挫折，建議多請教主管，能夠找到解決問題的竅門，順利突破困境。桃花運尚可，單身者可以邀請新朋友一同享用美味的餐點，增進彼此間的情誼；有伴者可以親手做羹湯，用愛心料理撫慰伴侶疲憊的心。財運不濟，應審視日常開銷，尋找可以節省的項目，以維持收支平衡。