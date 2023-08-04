8/07 周一 德6月工業生產
8/08 周二 澳8月Westpac消費者信心
澳7月NAB企業信心
德7月通膨
業績報告：Lucid、UPS
8/09 周三 API原油庫存數據
韓7月失業率
EIA原油庫存數據
業績報告：Rivian、AMC電影院、Lyft、溫蒂漢堡
8/10 周四 日7月PPI
美7月通膨
美上周初次申請就業補助報告
業績報告： 迪士尼
8/11 周五 英Q2經濟成長率
法7月通膨
美7月PPI
美8月密西根大學消費者信心
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