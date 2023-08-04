8/07　周一 德6月工業生產

8/08　周二 澳8月Westpac消費者信心

澳7月NAB企業信心

德7月通膨

業績報告：Lucid、UPS

8/09　周三 API原油庫存數據

韓7月失業率

EIA原油庫存數據

業績報告：Rivian、AMC電影院、Lyft、溫蒂漢堡

8/10　周四 日7月PPI

美7月通膨

美上周初次申請就業補助報告

業績報告： 迪士尼

8/11　周五 英Q2經濟成長率

法7月通膨

美7月PPI

美8月密西根大學消費者信心

《傳產》指標案陸續進場 7月住展風向球分數攀升
《半導體》宏捷科營收告捷漲停 外資喊兩個字
《金融》美元震盪貶值 南非幣崛起、澳幣最弱
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