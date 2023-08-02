近年來，全球都受到氣候變遷的影響，都必須面對乾旱、急降雨等氣候的挑戰，特別是天然水情不佳的時刻，再生水可即時發揮備援能力，支持國內產業用水所需，同時也能強化民生用水的調度韌性，達到水資源穩定供應的目標。營建署說，希望透過本次招商說明會的舉辦，將民間投資動能引入，加速楠梓廠及再生水整體發展。

楠梓再生水案總計畫經費約90億元，中央補助83億元（92％），同時也是高雄市繼鳳山、臨海及橋頭後的第4座再生水廠。

曾淑娟表示，該案是採取民間參與公共建設興建、移轉及營運的BTO方式來辦理。另楠梓地區的污水下水道是國內首個以促進民間參與公共建設興辦的示範系統，歷經20年已在楠梓、大社地區佈設124.81公里長的管線及完成近5萬戶的污水用戶接管，每天已有近4萬噸生活污水藉由管線收集至楠梓污水處理廠，預計自117年底開始每日產製2萬噸再生水。

曾淑娟補充，未來楠梓與橋頭2座再生水廠全期每日可以供應楠梓產業園區共10萬噸優質的再生水，讓北高雄的產業能夠蓬勃發展及提升整體經濟量能，讓民眾可享有優質的就業與居住環境。

曾淑娟最後表示，為提前因應未來更難以預測的環境變遷，將積極推動國內再生水佈建計畫，由原訂的11座再生水廠調整為16座，並配合擴充既有再生水廠的供水規模，預計全數完工後再生水每日供應量可從28.9萬噸提升至近63萬噸，以開創國內水資源多元供應管道。