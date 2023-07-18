小編今（18）日精選5件不可不知的國內外財經大事。面對科技業瘋搶AI（人工智慧）大餅的熱潮，生成式AI新創公司Stability AI執行長莫斯塔克（Emad Mostaque）日前指出，AI潛藏1兆美元的投資商機，但也可能形成史上最大泡沫。

莫斯塔克的理由是AI發展尚在起步階段，還沒準備好讓銀行等產業大規模採用。他說：「我稱之為『網路AI』泡沫，它甚至還沒開始成形。」

【1】AI商機 恐成史上最大泡沫

莫斯塔克指出，AI的總投資額可能需要1兆美元，「因為從知識基礎設施的角度來看，AI比5G重要。」他表示，一旦AI技術發展成「大規模市場」，瑞銀集團等金融機構勢必得順勢採納。但他也提醒，企業旗下業務若使用AI不當，將會遭受股市「懲罰」。

【2】半導體女神刮旋風 台廠顯卡股飆了

超微（AMD）董事長蘇姿丰終於在17日下午抵台。超微AI題材對台廠供應鏈尚未產生實質業績，但顯卡廠已先受惠中階新品鋪貨潮，挹注營運出貨動能走揚，包括撼訊、華擎及映泰等以AMD GPU架構為主的顯卡台廠，6月營運皆回歸年增表現，同時推升上半年累計業績出現年減明顯收斂、或有轉為年增的表現。

【3】電子四哥台股主攻手 台股挑戰17770點

AI題材持續擴散，指標股緯創遭「關禁閉」，釋出資金活水，買盤簇擁至仁寶、宏碁、和碩、英業達「電子四哥」，17日罕見同步亮燈漲停，接棒躍居台股主攻手，指數盤中觸及17,346點，追平前波高點。法人預估，在籌碼大量換手成功、多方良性輪動架構之下，波段漲勢有望挑戰17,770點。

【4】遠遜預期 陸第二季GDP年增6.3％

全球關注大陸經濟復甦情況，大陸統計局17日公布第二季GDP成長率，在低基期下，年增僅6.3％，遠遜多家機構先前預測至少7％的水平。若以季增率來看，第二季GDP較上季成長0.8％，低於第一季2.2％增速。加上6月消費、房地產投資等重要經濟數據均較上月放緩，顯見大陸經濟復甦腳步沉重。

【5】三星半導體慘爆了 今年恐虧損逾80億美元

韓國三星電子先前預警今年第二季（4至6月）營業獲利銳減後，外界更加擔心大環境不景氣將打擊三星全年表現，導致半導體部門在今年陷入虧損。多數分析師預測，今年三星半導體營業虧損超過10兆韓元（約合79億美元）。