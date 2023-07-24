小編今（24）日精選5件不可不知的國內外財經大事。疫後從油價、匯價劇烈變動，到場站人力、服務成本攀升，都助漲高票價，加上疫後旅運需求大增帶來高載客率，讓航空業迎來獲利黃金期。當大部分業者都看好景氣能延續至明年甚至後年，虎航董座卻認為，明年供需恢復正常後，市場可能沒這麼好。

【1】客運榮景非常態 高票價紅利 農曆年後恐不再

當許多航空業者釋出樂觀訊息，高喊高票價、高載客率可能延續到明年、甚至後年之際，台灣虎航董座陳漢銘卻在6月對內發出警語，「不要認為明年會像今年這麼好」，他保守估計，好光景看到農曆年，理由是明年大陸航線恢復、全球旅運供需恢復正常後，市場可能沒這麼好，「我希望我看錯！但現在就要未雨綢繆。」虎航已開始新闢藍海市場，創造第二條成長曲線。

【2】中美競逐AI 台ODM廠吃補

AI軍備競賽持續加溫，美系四大CSP（雲端服務供應商）自今年下半年起即針對AI伺服器採取優先採購策略，明年更將擴大拉貨動能，加上中系一線CSP業者需求亦皆倍增，直接挹注主要ODM台廠接單暢旺、第三季出貨隨之增溫，動能將延續至明年。預期除了緯創、英業達及廣達外，第四季亦將加入或擴大出貨的緯穎、神達、技嘉及華擎等，都將受惠吃補。

【3】電源三雄法說 兩大重頭戲

法說會旺季到來，今年超級電源法說會由電源三雄之一的光寶科（2301）領軍，搶先於7月28日上檔，台達電（2308）和群電（6412）則緊接在後，分別於8月1日及8月2日串場，三雄並列的超級法說會將會對下半年的電源市場前景釋出什麼展望？備受市場期待。

【4】微軟雲端概念股 業績看旺

微軟宣布AI服務將向企業用戶收取費用，不但有助微軟營收增加，台灣雲端概念股也可望受惠。加上微軟資料中心即將落地台灣總投資金額上看新台幣400億（以7/23匯率粗估），代理微軟Azure雲端服務的資訊服務廠商，如宏碁資訊（6811）、精誠（6214）、邁達特（6112）及伊雲谷（6689）等，可望同步受惠。

【5】明年總預算 歲出上看2.9兆

財政官員透露，正在編列的明（113）年度總預算，歲出、歲入可望再創新高。其中，歲出將從今（112）年2.68兆元，提高到2.8兆元、上看2.9兆元。赤字預算將控制在今年1,626億元的編列幅度，不會創高。依此，歲入也將緊貼歲出成長。