AI題材族群今（27日）開盤續強，強勢指標股緯創即將在明天出關，早盤一度強漲2.8%來到161元。緯創出關後，有可能愈來愈大尾？專家表示，緯創這種今年大漲4倍的妖股，主力持股成本相當低，怎麼賣，怎麼賺，重點要出得掉，因此不能在處置期間壓低出貨，出關再拉高出貨，並提醒投資人，在7月AI鏈融資大增後，8月股價恐修正。

事實上，美中日韓股市的 AI 股，近期大多都已開始修正，但台灣AI股仍高高在上看回不回。萬寶投顧總監蔡明彰表示，台股是全球反應 AI 題材漲幅最大者，同樣也要檢視財報。

他指出，AI 鏈最具指標的兩檔廣達 、緯創，由 6 月 EPS 分別 1 元及 0.62 元來看，Q2 財報及半年報都是明顯成長，但利多底牌已打出來，股價今年來分別大漲 270％及 435％，緯創還是台股第一飆股，漲幅居然是輝達的兩倍，這種高基期必然遭到修正，緯創在處置期間不跌反漲，股價創下新高，出關可能公布財報利多出盡而補跌。

蔡明彰強調，其實不要怕 AI 鏈補跌，如果長期看好，補跌後會有強大買盤進場，但補跌過程要小心主力大戶的出貨手法，利多發布盤中拉高，反而要小心，利空重挫才是買點。

緯創全數出清立訊持股，損失 55 億元，但先前已提列損失，Q3 只需再提列 4 億元的損失，對 EPS 影響 0.13 元，微不足道，因此出清立訊是緯創的大利多。

他認為，從主力的立場來說，緯創的利多王牌打出來，股價再拉上來，就是主力出貨的最好時機。像緯創這種今年大漲 4 倍的妖股，主力持股成本相當低，怎麼賣，怎麼賺，重點要出得掉，因此不能在處置期間壓低出貨，出關再拉高出貨。

蔡明彰說，7月是 AI 鏈最狂熱的末升段，全靠散戶追價，形成散戶與法人的籌碼戰。7月截至25日，外資賣超集中市場865億元，投信也賣超 169 億元，合計倒貨千億元，但勇敢的散戶接走籌碼，融資餘額大增267億元。7 月來融資增加最多的個股，幾乎與AI沾上邊，包括光寶科融資增加3.5萬張；廣達2.5 萬張；緯創、仁寶、英業達、神達等都逾1萬張。

他提醒，7月AI鏈融資大增後，8 月股價恐修正，主流股更換是大工程，需要一段時間。目前台股有三成資金鎖在 AI 鏈，還沒有新主流出現前，這筆資金仍在 AI 鏈進進出出，造成台股只有 AI 鏈有量有價的假象。