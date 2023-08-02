美國科技巨頭的財報發布將由蘋果這家全球市值最高的公司壓軸。根據Refinitiv的數據，蘋果第三財季（截至6月底）總營收可能下滑1.6%，為連續第三季下滑，並創下2016年以來同期最大跌幅。

根據Visible Alpha所做的調查，受訪的24名分析師預期4～6月期間iPhone銷量可能下滑逾2%，不如前一年同期的年增近3%和本財年第二季（截至3月底）的年增1.5%。

第三財季向來是蘋果最淡的一季，這段期間的營收通常低於一年當中的另外三個季度。

根據雅虎財經網站統整的報告，分析師預估蘋果本財年第三季營收為902.9億美元，預測值最低為828.1億、最高為971.7億美元。此外，市場預估蘋果第三財季每股盈餘約為1.36美元，預測值最低為1.17美元、最高為1.51美元。

TECHnaanalysis Research創辦人Bob O'Donnell表示，蘋果也難逃宏觀經濟趨勢的影響。

一些分析師表示，iPhone 15料將在下個月推出，可望帶動第四財季（7～9月）iPhone銷量小幅成長。他們對蘋果第三財季業績的預測好壞不一。

若按慣例，蘋果不會提供季度展望，但分析師認為該公司或許會給出意外驚喜，向投資人詳細說明將如何利用AI強化即將推出的產品。

迄今蘋果在其各種活動上仍盡量避免提到AI等「流行語」，這與Alphabet、微軟等科技巨頭大肆宣傳形成鮮明對比。

日前彭博報導蘋果已經悄悄在打造名為「Ajax」的大型語言模型，並準備推出自家的生成式AI聊天機器人Apple GPT迎戰獲微軟支持的OpenAI和網路巨頭谷歌（Google）。

富國銀行出具報告指出，我們認為蘋果對其AI願景的最新說法將成為焦點。任何有關AI的發言都可能帶動股價上漲。

今年以來蘋果股價已經上漲逾50%，表現優於以科技股為主的那斯達克指數（今年來漲近37%）。

此外，根據Refinitiv數據，Mac和iPad第三財季銷量估將分別下滑10.6%和11.2%。