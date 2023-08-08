小編今（8）日精選5件不可不知的國內外財經大事。AI鏈回神，人氣股緯創、世芯-KY、廣達等漲停鎖死，當沖空頭慘遭修理，與此同時，然隨緯創公告第二季獲利優於預期，內外資大型研究機構齊看好伺服器營收將推升下半年至2024年每股稅後純益（EPS），瑞信、麥格理證券掌握機會升評「優於大盤」，外資最高目標價上看176元。

【1】外資撿到槍 高呼緯創拉回是買點

緯創公告第二季營運成績單後，大型研究機構對緯創掌握AI商機信心度反而更高，瑞信證券科技產業分析師蘇厚合、麥格理證券均加入多頭陣營，升評「優於大盤」，凱基投顧、匯豐證券同步將推測合理股價升至160元，緊追花旗環球證券的176元。

【2】爛尾樓拆彈 金融業提三解方

近期爛尾樓連環爆，內政部決定採納金融業意見防損。內政部次長花敬群日前邀集金管會、金融業者開會，討論強化保障民眾購買預售屋權益，對金融業提出的解方，目前較可行且近期可望上路者，即建商在未完成樓地板興建達一定比率前，不能動用民眾的預收款，內政部已同意發函，近期就會上路。

【3】建商怒轟：預售制形同解體 曝3大衝擊

房市又爆爛尾樓事件，內政擬限制建商的預售屋預收款項，近期將發函實施。對此建商炮轟，一旦實施形同宣告預售屋走入歷史，甚至置中小建商於困境，連原本體質健康的公司也會被搞到不健康，將重擊國內房市。

【4】日圓先生鐵口：年底升上130

有「日圓先生」稱號的日本前財務官員榊原英資（Eisuke Sakakibara）日前接受路透專訪時指出，由於日圓已經找到一些支撐，日本當局再度干預匯市的機率不大。此外隨著美國利率觸頂，他預期日圓將大幅走強，並在年底升抵130兌1美元。

【5】通膨回落 Fed明年降息有望

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）接受紐約時報專訪指出，假設通膨如外界預期般持續回落，聯準會（Fed）不排除明年可能開始降息。不過他也強調一切仍將取決經濟數據而定。