對科技業龍頭公司來說，如何實現新的營收成長是近來的重大問題。《華爾街日報》直言，亞馬遜正在擺脫這種低迷，但蘋果公司卻仍深陷其中。知名分析師也指出，由於亞馬遜抓住了人工智慧（AI）的熱潮，看好其股價表現有望超過蘋果。

亞馬遜與蘋果同樣在3日公布財報。美國券商Rosenblatt Securities的分析師Barton Crockett在財報公布後修正了對這2家公司的看法，他認為亞馬遜現階段是比蘋果更好的投資標的，因此將亞馬遜的股票評級由「中性」上調至「買入」，同時把蘋果從「買入」下調至「中性」。

亞馬遜與蘋果都位於全球收入最高的6大公司之列。S&P Global Market Intelligence的數據顯示，這2家公司目前的年收入總和超過9200億美元，可是如何讓這樣的巨頭實現新的收入大幅成長，顯然不是一件簡單的工作。

亞馬遜旗下的電子商務與雲端事業雙雙交出好成績。Barton Crockett表示，之前還在擔心自己過於樂觀，但如今這種憂慮已經得到緩解，「隨著業務重新調整，效率成為零售業的新焦點，AI成為雲端運算的新興驅動力，而即將到來的經濟逆風風險看起來不那麼令人擔憂，反而是為更高倍數的消費成長故事揭開序幕」。

Barton Crockett特別強調，亞馬遜AWS雲端計算業務已經觸底反彈，而且亞馬遜同時也抓住了民眾對生成式AI的高度興趣來藉機獲利。他把亞馬遜的目標股價從111美元一鼓作氣調升至184美元。

相較於對亞馬遜的滿滿讚譽，Barton Crockett對蘋果的前景顯然相當憂慮。他指出，儘管蘋果一直在推出新一代產品，粉絲也持續熱情追捧，但對於核心產品iPhone是否會出現大幅成長，他並不抱太大希望。他維持蘋果目標股價198美元不變。