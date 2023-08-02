超微在發布財報後召開法說會。

該公司表示，數據中心需求可望在今年下半年再次升溫、尤其是在第四季。專為AI訓練及高效能運算（HPC）工作設計的MI300旗艦AI晶片預計在第四季推出。

MI300是一款AI加速器晶片，準備與輝達已經上市的H100一較高下。超微表示此款晶片供不應求。

執行長蘇姿豐（Lisa Su）表示，超微將在第四季擴大MI300晶片產量，客戶對MI300系列晶片「非常感興趣」。她並表示超微在第三季擴大了與「雲端服務巨頭、大型企業和多家AI領導企業」的合作。

投資人看好超微在今年晚些時候推出的MI300晶片可望在急速成長的先進AI晶片市場上挑戰輝達。

她並表示，超微擁有足夠的零組件供MI300晶片在第四季「強勢」推出，並在2024年維持充足的供應。她並提到客戶對舊型的MI250晶片仍然有強烈的興趣，對於複雜性較低的AI任務而言，該款晶片仍是非常好的選擇。

超微沒有給出詳細的全年預測，僅預期2023年包括MI300晶片在內的數據中心業務營收將超過2022年的水準（60.4億美元）。

GP Bullhound投資組合經理Jenny Hardy表示，輝達仍然面臨供應吃緊的間題，這給超微的晶片留下發展空間。如果超微能提高產量，並在第四季推出MI300晶片，他們可能會看到強勁的需求，因為輝達晶片實在太缺了。因此，我們預期超微可以有效補上部分的供需求缺口。

該投資公司持有輝達和超微股票。

另有分析師表示，微軟和谷歌等大型雲端公司擬在下半年擴大在數據中心方面的支出，這些支出將流向AI晶片和基礎設施。

另一方面，PC出貨下滑的趨勢已經放緩，需求已開始顯露出改善的跡象。

超微財務長Jean Hu表示，展望第三季，我們預期數據中心和客戶事業部門營收都將實現2位數的季增率。她表示，對EPYC和Ryzen處理器的需求不斷增長，但遊戲與嵌入式業務下滑造成一些抵消。

知名半導體分析師陸行之表示，超微看好數據中心全年營收優於去年，第四季數據中心晶片營收季增率可望突破40%，這應該是AI加速器帶來的爆發力。如果「蘇媽」所言不假，那麼台積電在第四季理應「有感」。