全球AI晶片巨頭輝達（Nvidia）股價1日收盤467.29美元，本益比高達217倍，外界憂心有泡沫化危機，但美國知名財經教授對AI熱潮會導致股市泡沫的說法狠狠打臉，目前標普500未來12個月預估本益比約20倍，相較之下，2000年網路泡沫時，標普500本益比為30倍，因此「當今本益比沒那麼可怕。」

Business Insider報導，賓州大學華頓商學院（Wharton School）知名退休財經教授Jeremy Siegel接受CNBC訪問時表示，目前美股相當強勁，歸因於通膨降溫、經濟走強，以及企業獲利和展望佳，他認為，標普500指數距離 2022 年1月歷史高點4796點僅有4%，可望再次刷新史上紀錄。

此前，Siegel警告美國經濟可能衰退，進而阻斷這波多頭漲勢，不過，近幾個月來，他對股市看法變得較樂觀。Siegel說，企業獲利優預市場預期，很多股票參與上漲行情，也讓他轉向多頭陣營。

FactSet統計顯示，截至目前，標普500成分股中有51%公布第二季財報，其中80%的每股盈餘超出分析師預期。此外，據Refinitiv資料，標普500成分股有70%公司的股價高於200日移動平均線。

Siegel並不認為，AI狂潮造成股市吹出大泡沫，打臉市場空頭的擔憂。他說，目前標普500指數未來12個月每股盈估算本益比約20倍，相較之下，2000年網路泡沫時，標普500本益比為30倍，當年有效聯邦基金利率高達6.51%。

Siegel直言「網路泡沫太可怕，當前AI本益比沒那麼恐怖。」