電子權值股部分，台積電開小高震盪，整場站穩小漲，終場收漲0.53%、報在569元；聯電(2303)開高走高，漲幅一度達3%，股價最高達46.7元；聯發科(2454)小漲震盪，終場收漲0.46%、報在658元；鴻海(2317)早盤後股價由紅翻黑，終場收跌0.9%、報在110.5元。

AI族群今明顯承壓，電子族群資金從AI相關轉移到面板、DRAM以及先前修正較為劇烈的IC設計股。面板股友達法說報喜，第二季虧損大幅收斂，且對下半年面板景氣樂觀看待，今漲幅一度達9%，創新高價位，下周即將接棒法說的群創(3481)以及彩晶(6116)漲幅也分別逾5%、3.5%。IC設計族群天鈺(4961)、愛普*(6531)、聯陽(3014)全數攻上漲停。

金融股今表現強勢，新光金(2888)持續獲得資金簇擁，開高走高漲幅約3.5%，王道銀行(2897)、開發金(2883)、高雄銀(2836)大漲逾2%，其餘富邦金(2881)、國泰金(2882)、三商壽(2867)、安泰銀(2849)漲幅都約1.5%。

碳權交易題材今日在盤面持續發燒，士紙(1903)、華紙(1905)攻上漲停鎖住，永豐餘(1907)、正隆(1904)、榮成(1909)同步大漲。

分析師表示，美國Fed決議升息1碼來到5.25~5.5%，並聲明上修景氣評估，軟著陸的機會提高，未來仍將保留調整利率政策空間以控制通膨目標來到2%。現階段隨著升息慢慢接近尾聲，在國內資金豐沛、美國經濟強勁及大陸政策傾向活化房地產等內需產業，預期台股盤勢將回歸企業基本面，延續多頭格局。