邁達特董事長李昌鴻表示，為了持續擴展營收動能，觸角延伸至海外SI的布局，宣布投資美國Brainstorm公司，邁達特將取得Brainstorm 35.09％股權。此一投資案將使邁達特具備在地服務能力，直接對跨入美國市場的台灣客戶提供即時服務。此投資同時也將提供Brainstorm更多的資源加速開拓美國市場，著眼於美國市場因生成式AI所帶動的商機，Brainstorm成立Skytech AI，將以其所具備快速滿足客製化需求的能力積極搶攻企業AI前期開發的設備市場。

展望未來，邁達特將持續衝刺人工智慧、大數據、資訊安全、雲地整合、混合雲與多雲部署，並強化7x24x365 全天候託管服務MSP和自行開發的CMP多雲管理平台。李昌鴻表示，邁達特將持續深化各項IT解決方案，協助企業打造以「高韌性」為前提的IT營運架構，除了持續耕耘「產、銷、人、發、財、資」企業六管應用，將側重提高技術服務營收占比，以強化長線成長動能，為股東實現持續性利多。