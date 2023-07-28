今年中秋節有3天連假，交通部民用航空局宣布，澎湖、金門、馬祖等離島管制航線將提供952架次、9萬1218個座位，自7月31日上午9時起開放訂位。

今年中秋節假期自9月29日至10月1日，民航局規劃，9月28日至10月2日為航空疏運期，共計5天。民航局指出，中秋節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

各航線運能方面，澎湖航線460架次、4萬4136個座位數；金門航線342架次、3萬6882個座位數；馬祖航線150架次、1萬200個座位數。民航局強調，已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續將視需求適時增班。

民航局提醒，此次中秋節連假，於尖峰時段9月28日至9月30日台灣出發往離島方向，以及9月30日至10月2日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。