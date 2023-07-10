電動車市場風起雲湧，競爭之列的同時也出現不少犧牲者，與蔚來、小鵬及理想同為第一批大陸電動車廠商的奇點汽車，遭眾多債權人申請破產審查，先前融資金額高達170億人民幣（約新台幣736億）全都付諸流水，連一台車都造不出來。

綜合陸媒報導，奇點汽車出狀況已經不是第一次，先前就被爆出大規模欠薪、資不抵債的危機，後續又出現無法順利生產電動車，只能靠販賣車用軟體維持公司運作的困境。

安徽銅陵市中級人民法院上月底審理奇點汽車的破產清算案件，最終決定由銅陵金健會計師事務所奇點汽車的管理人，負責後續事件處理。

大陸網友則發現，奇點汽車暴雷早在2020年就出現端倪，當時該公司就已經因為不明原因缺席上海車展，隔年也未參與上海車展，經營狀況長期不佳。

對比蔚來、小鵬及理想成為大陸電動車重要指標，同時期註冊的奇點汽車卻以糟糕結局收場，突顯電動車市場百家爭鳴，快速發展的同時也存在車廠素質不一的問題。