NCC昨日通過鏡電視新聞台董監變更案及上架案，國民黨立院黨團研擬近日內將具狀向行政法院提起「暫定臨時狀態」假處分，暫停鏡電視上架核准和鏡電視董監變更案及上架案，待檢方偵辦陳耀祥主委貪瀆案和監察院調查明朗後，再重新審查鏡電視董監變更案及上架案。

國民黨團首席副書記長林思銘表示，NCC主委陳耀祥已經被北檢列為同案瀆職罪的被告，為何還有資格繼續召開並主持審查會議？陳耀祥當初在立院承諾針對鏡電視內部問題，等「調查有結果才會繼續審查」，請問調查結果在哪裡？

國民黨立委林為洲（左）、林思銘（右）29日舉行「鏡電視前董座痛批政治弊案！NCC出來說清楚！」記者會。（姚志平攝）

藍委林為洲指出，鏡電視審查過程有瑕疵，首先，按照《會議規範》，「主席以不參與表決為原則…主席於議案可決，有特別規定之額數者，如相差一票，即達規定額數時，得參加一票使其通過，或不參加使其否決」，昨天NCC審查會議的表決，並無正反同票，結果陳耀祥自己跳下來投票，若無陳耀祥主委這一票，鏡電視審查案就無法通過。

而根據《國家通訊傳播委員會組織法》第十條第三項規定：「會議之決議，應以委員總額過半數之同意行之。」NCC全體審查委員有7名，當天有兩名棄權、一名請假，有三名同意但未過半，結果陳耀祥主委逕自投下同意票，違反了《會議規範》。

林為洲指出，鏡電視前董事長陳建平已經提告第一任董事長裴偉、陳耀祥瀆職，根據《國家通訊傳播委員會組織法》，NCC委員因案受羈押或經起訴，得由行政院院長予以免職，陳耀祥現在是貪瀆被告，隨時有可能遭檢方起訴，屆時就必須辭去NCC主委和審查委員職務。

林為洲質疑，陳耀祥主委知道自己可能即將被起訴，於是趕緊利用立院休會、審查委員棄權的機會，完成上面交代的任務。而國民黨團日前已經向監察院告發陳耀祥主委瀆職，監察院也已經立案調查，只要被確定瀆職，也會喪失主委和審查委員資格。

林為洲指出，根據陳耀祥昨日主持鏡電視審查會議過程的瑕疵，國民黨團將向行政法院提出「暫定臨時狀態」假處分，因鏡電視審查案屬社會重大利益有關，會議主持人身分有重大瑕疵，因此提出審查案「暫定臨時狀況」，讓鏡電視暫時不得上架，以及凍結鏡電視人事案。