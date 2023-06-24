一位男網友分享，當初他隱瞞已婚的身分與女友交往，後來與元配離婚以後，繼續跟女友交往，沒想到5年內女友竟偷吃了3次，最後一次被抓到以後，向他提出分手，讓他心碎又崩潰，但卻放不下這段感情，引起網友討論。

一名男網友在「匿名公社」上分享，他和女友交往了5年，兩人剛認識的時候，他隱瞞了自己已婚的身分接近女友，直到兩人開始交往約莫1個月，他才敵不過良心譴責，主動坦承自己已婚，並提出要結束這段關係，但女友卻不願放手。

男網友表示，這些年來，他因為心懷愧疚，而非常寵愛女友，並向元配坦承一切並離婚，後來他屢次表明想要將女友娶回家，但女友卻拖著沒點頭，不知不覺3年過去，近日女友劈腿，與小王發生關係以後，女友向他提了出分手，並從此避不見面，之後就人間蒸發，讓他完全無法接受。

男網友也說，也許大家會說這是他咎由自取，他也相信這是報應，但與女友斷聯的20多天，他真的精神崩潰，去女友家想找她，卻被報警說是騷擾，他真的放不下這段長達5年的感情。

男網友指出，女友在人前裝得楚楚可憐，但其實兩人在一起的5年之間，她已經偷吃了第3次，而他總是選擇包容與原諒，可是到了最後還是無法挽留對方，讓他真的很恨自己太過愛她，付出了一切，卻遭到這樣無情的對待。

討拍文一出卻引來網友們撻伐，「別怪她對你無情，當初騙他的人是你，只是你的報應現在才來」、「你劈她、她劈他，劈來劈去誰也沒欠誰，你最該虧欠的應該是元配」、「哈哈，現世報」、「怎麼來就怎麼去」、「都是互相利用而已，剛好讓你也嚐嚐你前妻的痛苦」、「別人的都比較好吃啊！」