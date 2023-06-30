國民黨台北市議員游淑慧29日晚間，在臉書上PO出一張與民進黨立委何志偉同框拜廟的照片，引發各界議論，甚至有網友喊出「敵人的敵人就是朋友」、「藍綠合也沒什麼不好，聯合次要敵人打擊主要敵人」。對此游淑慧30日上午受訪時則解釋，原本與何約好初選後見面「安慰他一下」，結果沒想到自己也要選士林大同區立委。游淑慧也直言「不會因為何志偉與王世堅怎樣而見獵心喜」。

游淑慧表示，她與何志偉本來就10多年的好朋友，兩人原本有約好在民進黨初選過後見面，結果沒想到自己也到士林大同區參選立委，「那就有一點政黨的利益衝突，我們就一直都沒有見面。」游淑慧說，這次在地方廟宇會碰到也真的是巧合，何志偉也很熱情地帶她參拜，雙方也有聊到過去市府與議會合作的一些建設。

游淑慧透露，在兩人要離開之前，何志偉突然說了一句「你知道我為什麼不撤告嗎？」並分享初選時的心路歷程，何認為對方在初選過程中，拿他5歲時就過世的父親做選戰操作，「他說這件事跟選舉真的沒關係，他沒辦法忍受這個。」游淑慧說，她聽了也下一跳，因為自己的父親也很早就過世，很難想像有人會在選舉的時候，去操作對方已經過世的至親。

游淑慧直言，自己不會見獵心喜說何志偉與王世堅不合，因為何在公開場合都還是表示自己支持民進黨，「我只是真的要跟世堅大哥說，在選舉上面家人應該是非戰區。」游淑慧說，自己也不會去說過去王世堅的私人問題，「我們是不同政黨都知道要人前留一線了，王與何是同一個政黨，我覺得這樣有點殘忍。」