國際天后「CoCo」李玟昨(5日)在家人證實下於2日輕生，5日不治往生，享年48歲，李玟二姊李思林（Nancy）並透露李玟近年罹患憂鬱症，長期跟病魔抗爭仍不幸過世。對此，有「國師」封號的唐綺陽稍早發文感慨李玟這幾年過得太辛苦，「如果可以重來，我想拜託她不用堅強，不用逞強，失敗也沒關係，為愛她的人好好活著就好。」

李玟2011年和富商Bruce結婚，一度傳出李玟暫時取消演藝圈工作拚生子，可惜心願沒有達成，近年因李玟發文「要醫治破碎的心靈」，引來兩人婚姻觸礁的傳聞，接著又傳出她腿傷開刀，需要時間重新練習走路、跳舞，未料昨傳來噩耗。唐綺陽難過說，李玟的條件就大家看來可說是人生勝利組，一般人以為這樣的人應該一帆風順，快樂堅強，「但，沒了健康，才華、成功、財富什麼的都沒能留住她」。

唐綺陽發文。（圖／翻攝自唐綺陽占星幫臉書）

外界對李玟的印象都是笑容可掬，卻很少人看到她私下飽受憂鬱症和病痛摧殘的一面，唐綺陽嘆息李玟一生努力給其他人正能量，最終疲累至極選擇離開，如果一切能重來，唐綺陽想對李玟說不需要那麼勉強，就是遇到失敗也沒關係，好好活著，就算是只為愛她的人活著也好。

陶喆分享與李玟第一次接觸的印象。（圖／中時資料照片）

被封為「音樂教父」的陶喆晚李玟一段時間才出道，昨晚他也發文表示，出道前就聽聞李玟的歌唱舞台魅力，身上聚集了所有巨星磁場，剛認識李玟時，對方就非常親切的跟他聊天，陶喆表示：「我那個時候還在想，小天后竟然好nice，平易近人。那就是我心中的Coco。今天得知她離世的消息，心情擋不住的難過」。

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