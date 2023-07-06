為破除黨內「換侯」聲音，藍營昨「厚友誼後援會」齊聚150名以上卸、現任藍委拉抬氣勢後，國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今在桃園南門市場掛上與侯友宜同框的大型看板，表達力挺總統參選人侯友宜。她強調，他與國民黨新北市議員蔡淑君分別於桃園、新北自發上架大型看板，呼籲大家一起團結支持侯友宜。

凌濤表示，他們今天發起「北桃園、南新北」連線，與新北市議員蔡淑君，自掏腰包拋磚引玉上架大型看板，就是希望拋磚引玉，讓大家知道為什麼要支持侯友宜，不只是過去侯友宜在新北市做的很多政策，獲得市民高支持度。

凌濤指出，最近侯友宜推出的能源、兩岸、廢除NCC等政策以及恢復特偵組等政策，他相信，都是國家該走的方向，選戰有順風也有逆風的時候，團結就有力量、團結就能勝選，因此，自發性上架大型看板，全力支持侯友宜，並不是為了政黨或是選舉，而是為了下一代與台灣的未來。

凌濤表示，目前已架設一面大型實體看板，位置就在桃園最大的傳統市場南門市場的旗艦點位，此外，還有多面電子看板，位置橫跨北桃園的桃園區、龜山區等地；另一方面，蔡淑君也已上架三面大型看板，分別位於新北林口區的重要點位，北桃園、南新北就是要用行動支持侯友宜。

凌濤強調，7月23號在全代會提名侯友宜後，整個選戰的熱度會拉上來，過程中他也聽到很多中南部選將已積極跟侯合成看板，那侯友宜、侯團隊昨天也重新拍一組形象照，相信這形象照出來後，大家的看板也會陸續上架，這也告訴大家，這場逆風戰正式啟動。