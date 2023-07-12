2024總統之戰，藍、綠、白戰況進入白熱化階段，三個政黨的候選人都想爭得總統寶座。而近日有一份最新的網路民調，指出，近日民進黨賴清德陷學生巧遇風波、國民黨的侯友宜向韓國瑜道歉，還有民眾黨柯文哲秒殺8800元演唱會門票，若明天是總統大選，有83％的民眾會投給「柯文哲」，引發討論。

YouTube頻道《FONG.溏風報》10日對於「賴清德陷學生巧遇風波、侯友宜向韓國瑜道歉、柯文哲秒殺8800元演唱會門票，如果明天是總統大選，你會投給誰？」進行了網路民調，截至11日23時，已有15萬人進行投票，有83％的民眾會投給「柯文哲」、有10％的民眾會投給「侯友宜」，另僅有7％的民眾會投給「賴清德」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「我是真韓粉，我覺得韓國瑜會做自己該做的事」、「韓國瑜不放在心上，其實並不代表庶民不放在心上」、「以韓國瑜的高度早就釋懷了，他目前只有一個終極目標『下架民進黨』」、「韓總大人大量，韓粉可沒這種雅量」、「若韓總那麼小氣，那就不是我喜歡的韓總了」、「韓國瑜的氣度，怎麼可能在乎那點小事」。