國民黨持續內亂，傳「挺郭」中常委擬在今日中常會提案出招卡總統參選人侯友宜，國民黨主席朱立倫今在中常會上重申2次，「國民黨絕無可能換侯，也絕對不會卡侯」，所有的關心、所有的提案，都是在幫國民黨總統參選人侯友宜，所有的活動都是在挺侯，希望侯友宜能夠更好、更強。

朱立倫表示，公平正義是社會的基本標準，民進黨執政之後，「綠能你不能」綠色特權橫行，讓年輕人非常不滿，我們每一位都看不下去，綠色的特權不管是擔任高官、取得經濟利益、甚至可以進到監獄裡面，可以有特權的外役監、特權的待遇，相信所有人看到綠色特權橫行都是搖頭，公平正義不再。

朱立倫指出，7月16日民間人士發起的公平正義大遊行，國民黨一定跟大家站在一起，力挺公平正義，希望讓現在的執政當局知道，綠色特權橫行，民眾已完全不能忍受！

朱立倫認為，希望大家能夠團結一致下架民進黨、政黨輪替，讓台灣的民主更上一層樓。讓民眾陷入兵凶戰危、讓大家沒有辦法過好日子而過苦日子的政黨，一定要下台，這是大家共同的決心。民眾希望政黨輪替的比例遠遠過半，我們接下來要努力的，就是能夠團結所有在野的力量，大家一起努力，2024共同讓我們的總統候選人侯友宜當選、國會能夠過半。

朱立倫強調，最近有一些謠言、有一些惡意的放話，絕對不是事實。「國民黨絕無可能換侯，也絕對不會卡侯」，所有的關心、所有的提案，都是在幫侯，所有的活動都是在挺侯，希望我們侯友宜能夠更好、更強。

朱立倫提及，明天有軍公教警消的後援大會，之後也有商業團體後援會、黨代表和中央委員匯集起來力挺侯友宜，在台北的造勢活動後，在台中、桃園、新北等地，也要辦大型的造勢活動，就是希望在全代會中大家能夠看到團結一致的國民黨，只有這樣才有實力能夠號召匯集所有在野力量，共同努力打贏2024這場選戰，讓我總統與立委都能夠勝選。