國民黨總統參選人侯友宜曾拋出兩岸和平穩定下，兵役縮短回4個月的看法，遭到美方關切，美國前國防部長艾斯培17日稱這是「發出錯誤訊號」，侯友宜今天受訪時表示，是民進黨把兩岸搞的兵兇戰危，現在兵役延長一年是不得不的選擇，跟美國是長期的堅強盟友關係，持續提升自我防衛能力態度不變。

副總統賴清德8月將率團訪巴拉圭，途中過境美國，侯友宜也將於8、9月規劃訪日及訪美，侯友宜今天表示，訪日跟訪美行程目前還在安排中，安排好會再跟外界報告，希望訪美過程一切順利，跟美國保持更密切合作。

不過，侯友宜縮短回4個月役期讓美方有意見，也可能影響到他訪美，侯今天受訪時就未再提4個月軍事訓練役。侯友宜說，他是反對民進黨的3＋1兵役政策，因為民進黨把兩岸搞到兵凶戰危，現在兵役延長一年是不得不的選擇，他並強調，我國跟美國是長期的堅強盟友關係，一定繼續強化國防裝備，並提升自我防備能力，這態度不會改變。