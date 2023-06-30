今（30）日午後多地出現猛烈的降雨，雙北地區甚至傳出許多積水災情，目前仍有局部豪雨。而氣象局晚間持續對7縣市發布大雨特報，持續時間到明日清晨。

氣象局指出，由於對流雲系發展旺盛，各地容易出現突如其來的強降雨，持續時將到明（7/1）日清晨，目前台北市、新北市已有局部豪雨，今日宜蘭、花蓮及新北至新竹、台中、南投山區仍有局部大雨發生機率，慎防雷擊及強陣風。

大雨範圍：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、台中市山區、南投縣山區、宜蘭縣、花蓮縣。

氣象局發布7縣市大雨特報，降雨將一路持續到明日清晨。（圖／氣象局）

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今晚發文指出，周末台灣周圍還是受到南風影響，水氣持續偏多，清晨至上午迎風面的南部、東南部沿海有局部短暫陣雨，其他地區天氣多雲到晴，中北部及東部山區為午後雷陣雨熱區，恐有突如其來的大雨。

明日溫度方面，高溫可達35度，台北、苗栗以南及花東局部地區上看36度，戶外活動要防曬並多補充水分。