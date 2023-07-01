中科管理局今年率領24組新創團隊參加國科會「創新創業激勵計畫」，其中有3組團隊挺進最終7強。（中科管理局提供）

為力挺新創，提供多元新創輔導能量，中科管理局今年率領24組新創團隊參加國科會「創新創業激勵計畫」，其中有3組團隊挺進最終7強，而「台灣優良水產種苗生物科技」團隊更拿下創業傑出獎且奪得100萬創業啟動金，另「Vasscan」與「Tricuss」團隊則獲得創業潛力獎。

奪下創業傑出獎的「台灣優良水產種苗生物科技」，是運用基因研究策略與分子標記平台，成功開發具抗病、耐寒與耐鹽特性的魚苗；而「Vasscan」利用大數據演算，經由影像前處理頻譜轉換分析及結合人體組織中的潛在血管，藉由腹腔鏡血管偵測幫助醫師快速辨識血管走向，避免誤判衍生的大出血情況。

至於「Tricuss」則是開發資訊平台，協助使用者彙整並管理電子郵件、文字訊息、行事曆等工作資訊，讓使用者可以便捷掌握各項訊息。

中科管理局指出，目前以建構完善的創業生態體系，提供共享空間供創業團隊進駐，協助它們交流並提供客製化業師諮詢輔導，另也深耕大專院校，舉辦各項校園說明會與新創交流媒合活動，挖掘優秀學研新創團隊，像是今年5月就舉辦「中科新創回娘家暨生醫學研團隊技術發表會」活動。