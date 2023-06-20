基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞疑涉入詐領助理費案，基隆檢調今天搜索張的服務處，並將他帶回調查，朝違反貪汙治罪條例罪嫌偵辦。民進黨發言人林楚茵表示，目前案件尚在釐清，民進黨尊重檢調偵辦。

民進黨今年4月立委初選，基隆市議員張秉鈞、鄭文婷和張之豪，三人參加立委提名初選民調，最後由張秉鈞出線，將代表民進黨參選基隆立委，不過張爭議不斷。

張秉鈞之前因為感情糾紛，惹上官司，這次再度傳出捲入疑涉詐領助理費。