國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨在彰化指出民進黨與民眾黨總統參選人柯文哲當年帶著太陽花擋住兩岸服貿協議，形成兩岸交流障礙。此言論遭民進黨立委抨擊，對此，侯友宜競選工作室陳柏翰今（26日）指出，產業外移政府拿不出具體解方，請民進黨不要動不動就挑起意識型態的敏感神經，轉移執政無能的焦點，「看到黑影就開槍」惡意曲解。

陳柏翰指出，昨日二林地方產業座談會，會中有中小企業主提問表示，當前台灣有許多傳統產業面臨高齡化斷層、技術無法傳承且缺工問題，對此侯友宜主張將重點將發展國內的技職教育，從小學五、六年級開始職業探索，國高中則啟動建教合作，及早落實產學連結。

至於部分企業主提及缺工，尤其基層技術工人找不到人，甚至造成傳統產業面臨斷層，侯市長強調，引進外籍移工，各界有不同的討論和思考方向，但必須視產業的特殊性，以及包括《兩岸人民關係條例》在內的現行相關法令為依據。

陳柏翰指出，我們曾經以中小傳產企業創造台灣錢淹腳目自豪，但現在產業面臨外移、斷層，政府卻拿不出具體解方，請民進黨不要動不動就挑起意識型態的敏感神經，轉移執政無能的焦點，「看到黑影就開槍」惡意曲解，這對台灣的產業發展完全沒有任何幫助。