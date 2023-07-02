國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜1日在國民黨黃復興黨部67周年活動中同框。前立委郭正亮表示，韓國瑜講軍歌《夜襲》最後那4句「只等那信號一亮、只等那信號一響，我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗」，蠻耐人尋味。

郭正亮今(2日)在政論節目《新聞大白話》中表示，侯友宜與韓國瑜同框當然是好事，只是同框要營造怎樣的fu，我們講同框會有作用，是說給群眾看到的感覺，而不是現場什麼感覺，會選舉的人就會去設計這個橋段。昨天侯友宜和韓國瑜好不容易同框，而且是黃復興67周年，所有大咖都在現場 ，事實上，這是一個很好表演的舞台，可是並沒有人在設計這個腳本。

郭正亮接著指出，侯友宜在這場合可以有比較簡短的談話，比如5分鐘，裡面要有一些感人的金句。若是針對韓國瑜，因韓國瑜本來就是一個感性、有情有義的人，一定會在現場跟侯友宜作互動，可是並沒有出現，就會變得非常形式。

針對昨天這個場合，郭正亮指出，韓國瑜最有梗，他講到《夜襲》最後那4句「只等那信號一亮、只等那信號一響，我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗」，蠻耐人尋味；郭正亮解讀，韓國瑜是不是認為政黨輪替是更重要的目標，而不是某人一定要當選，因為信號還沒到。