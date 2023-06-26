基隆市仁愛橋改建工程正在進行中，市府表示，將於7月初進行南側預力梁的吊裝工程，提醒民眾預先改道。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市仁愛橋改建工程正在進行中，市府表示，將於7月初進行南側預力梁的吊裝工程，提醒民眾預先改道。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

連結基隆市忠四路及仁五路的仁愛橋，目前仍在進行重建工程，基隆市政府工務處26日表示，目前已經完成橋梁基椿、預力梁、南側舊橋版拆除，以及新橋台的施築的部分，進度約在2成左右。預計7月2日及9日凌晨，將進行南側預力梁吊裝工程。

基隆市政府工務處指出，接下來會進行仁愛橋南側預力梁的吊裝工程，預計將於7月2日到3日，以及9日到10日施作，工程單位將會於深夜11時到隔日凌晨6時施工，施工期間將封閉忠四路（孝二路到愛一路段）、孝一路（忠三路到忠四路段）、愛一路（仁四路到仁五路段）、仁五路（愛一路到愛二路段）及成功一路（仁五路到獅球路段）。

此外，工務處也提供施工期間的改道動線，工務處表示，往仁五路方向：請由忠一路，右轉愛一路，左轉仁三路，右轉愛二路，接仁五路。往成功一路方向：請由忠一路或忠三路，左轉孝二路，右轉三十一號橋，左轉成功一路。

市府工務處表示，吊梁工作採取夜間施工，從七堵預力樑場運送至仁愛橋工地現場，沿線皆會有工作人員、義交進行交管及引導，行經管制區域之車輛請減速慢行，並遵照義交指揮及交維設施導引行車，以確保交通安全。