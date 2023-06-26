德國能源巨頭西門子能源（Siemens）因子公司負責風電業務的西門子歌美颯（SGRE）成本問題持續惡化，取消公布今年全年獲利預測，拖累西門子能源股價23日收盤大跌37.34％。臉書粉專「政客爽」直批風電故障率大增，維修費用高，利潤比預期低，民進黨花大錢投入確定是對的嗎？

西門子歌美颯是一家可再生能源公司，以風力發電機系統設計與製造為主，但過去就曾爆出項目延誤、成本超支等問題，引發多次獲利預警。母公司西門子出手收購後，去年底不敵虧損與投資人的壓力，將該公司下市。西門子估計，歌美颯安裝的渦輪機中有15％~30％的零件可能發生故障，有鑑於影響程度廣泛，母公司取消對歌美颯做利潤預測，導致西門子能源股價23日在歐股收盤重挫37.34％。

根據《CNBC》報導，西門子歌美颯虧損情況近來加劇，西門子能源執行長克里斯蒂安·布魯赫（Christian Bruch）表示，歌美颯的問題比想像中還嚴重，粗估額外成本超過10億歐元，且這樣的情況很可能會持續影響數年，恐怕得花更多時間才有可能轉虧為盈。

「歐洲風電股價狂跌，民進黨花大錢投入確定是對的嗎？」政客爽今(26日)在臉書發文直酸，行政院長陳建仁說「台灣是亞洲風電的典範」？讓我們繼續看下去！網友表示「民進黨投資風電是要賺飽口袋，管你投資對不對、發不發得到電？」、「沒人說典範一定是正面的」。

政客爽也提到《華爾街見聞》指出，更應令人警醒的是，西門子歌美颯不是這一行業中出現問題的個例。最令投資者更擔憂的是，這些問題反映出的可能是風力渦輪機根本性和系統性的設計缺陷。渦輪機製造商一直追求製造更大、更強勁的風力渦輪機，但如今，市場擔憂這些生產商可能已經過度使用了該技術。當這些龐大的設備出現問題時，修復成本高昂。