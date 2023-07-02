陳建瑋因本屆金曲獎，知名度大開。（鄭宜熏攝）

第34屆金曲獎1日落幕卻不圓滿，特別是艾怡良錯把「最佳單曲製作人獎」頒給陳建瑋，網友譙翻天，身為苦主陳建瑋在台上高EQ態度獲讚賞，臉書流量瞬間暴增10倍，讓重返歌壇、時隔7年再度入圍的他，知名度大開，算是因禍得福，對於艾怡良的失誤，他今（2日）凌晨在慶功宴上說，原本得失心就沒很重，不想責怪任何人。

陳建瑋透露艾怡良事後不斷向他道歉，甚至連文化部、台視也前來表達歉意，笑說一整天都處於雲霄飛車狀態，「頒獎前緊張到胃痛，上台緊張講台詞胃又開始痛，講到一半說不是我，我胃又更痛。」

他的兩個小孩當晚也在典禮現場，在廣告空檔時，哭著衝過去問：「爸爸不是你得獎嗎？為什麼又不是你得獎？」剛好當時艾怡良正在道歉，陳建瑋坦言當下心情有一點複雜，「比我之前2次拿獎的經驗，複雜多了。」正妹老婆有安慰嗎？他說她比較關心孩子的心情，但讚老公給女兒最好的示範。

典禮結束後，陳建瑋第一時間在臉書抒發情緒，「其實我一點都不在意啦，這個獎有入圍就已經很開心了。一點都不遺憾呀～」發文短短1小時瞬間湧入1萬多人按讚，並留言加油打氣，他笑稱以往文章按讚有千就不錯了，老婆還虧他：「你這個增粉的狀況比你發專輯、得獎還多。」他自嘲花很多錢做音樂、宣傳，都沒有一次失誤來的那麼效果。

他與艾怡良沒合作過音樂，是否因這次機緣，有機會合作看看，陳建瑋笑說：「我先寫歌看看，他們喜歡的話，或許就有合作機會，說不定我回去有感覺，丟個作品給對方看看。」而一旁的邵大倫建議要不要衝一波發個單曲，搞笑說歌名可以叫〈口誤〉，同樣也希望大家不要太苛責艾怡良。