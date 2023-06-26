國民黨立委陳玉珍日前建議黨中央，設總統提名人侯友宜民調不能低於15％的「防磚條款」，若支持度未達15％，應考慮暫緩提名或另覓人選，引起黨內嚴重焦慮。對此，前立委沈富雄26日就表示，「現在國民黨裡頭，大部分的外省幫和非主流也都挺侯友宜，因為他們這一次學到上一次的教訓，就是不能現在換人」，引發討論。

侯友宜民調落後，陳玉珍建議日前受訪時，侯友宜民調若衝不上來，大家會焦慮，建議黨中央比照當年洪秀柱選總統時，設定「防磚條款」，倘若侯友宜在一定的期限內民調若低於15％，就要考慮換人或進行整合。

沈富雄26日在政論節目《今天誰來沛》中表示，「我覺得其實陳玉珍已經走到末路了，她再怎麼拚沒希望了」，沈富雄認為，「因為現在國民黨裡頭，大部分的外省幫和非主流也都挺侯友宜，因為他們這一次學到上一次的教訓，就是不能現在換人」。

沈富雄最後也說，「陳玉珍現在產生的這個破壞力量，遠超出它應該有的比例，人家說『拋磚引玉』，我覺得陳玉珍做的事情是『拋玉防磚』」。