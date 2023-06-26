近日公布的幾份2024總統大選民調皆顯示，國民黨表現不佳。對此，台北市議員游淑慧舉出1句前高雄市長韓國瑜過去說過的話，並呼籲國民黨現在應該一起拚，網友看到她的發文，也都相當認同，留言表示，「國民黨沒了團結，就什麼都沒有了。」

游淑慧今（26）日在臉書發文指出，2019年9月8日時，國民黨「換瑜論」的陰影不散，當時的國民黨總統候選人韓國瑜曾舉台北市長選舉為例子，稱2014年連勝文聲望下滑時，大家開始想為什麼不提名丁守中，結果2018年提名丁，但其民調下滑後，又有聲音開始說為什麼不提名蔣萬安，韓對此指出，「國民黨的對手就是希望國民黨內陷入永遠的後悔，如果身為國民黨的幹部，卻連這一點都看不清楚，還有什麼戰力可言？」

對於國民黨這幾年的情況，游淑慧提到，她2017年入黨，那是國民黨最糟的時候，沒黨產、沒中央、沒地方，自己看著國民黨從2016年到現在，換了五位黨主席，每換一次，黨務主管就換一批，搞到國民黨現在沒有能操全國盤的諸葛亮；接著又看到2014年到現在，國民黨就陷入集體焦慮和不自信，提一個、嫌一個，找不到團結一心的向心力。

對於自己加入藍營一路奮戰至今，游淑慧自白，「因為我看到民進黨的惡、台灣的危和中華民國的滅……，我寧可和內憂外患的國民黨一起拼，也不願坐視民進黨的為所欲為。」游稱，每次的選舉都會有逆風，但每次國民黨只要一遇逆風，就自己找敵人，「我人微言輕……但真的覺得心煩又心累，一些居高位的黨內先進，有多久忘了自己的工作是監督民進黨？」

對於游淑慧一番語重心長的發文，網友也紛紛留言安慰，「多跟人民百姓對話才是重點！人民百姓需要的美好生活就是我們共同奮鬥的目標」、「團結團結再團結，有戰力的都去戰綠、白了，拜託不要再黨內互打了。游淑慧加油，侯友宜加油」、「國民黨最缺的就是……團結」、「加油，妳的努力，我們有看到」、「其實都是對手的手段，動搖信心，弄亂了他們才會贏」、「韓市長這番說法看得太透澈了」。