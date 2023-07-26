嘉義市議員戴寧被控詐領助理費，一審被依貪汙罪判10年6月，第一時間她發文抒發心情，她說，1年多來經歷訴訟、選戰、親愛的父親離世，由於偵查程序不夠完備，她無法充分提出有利證據，但有信心向司法證明自己的清白，希望選民能繼續支持戴寧走下去，她會上訴。

戴寧表示，在最近的1年3個月內，戴寧經歷了訴訟、選戰，還有我最親愛的父親離我而去，關於本次助理費案件，法院耗費長達一年的時間調查相關證據，原因就在於一開始偵查程序不夠完備，也讓我無法充份提出對我有利的證據，在訴訟程序中，前夫及特定助理的不實指控固然令人痛心，但選民熱情及對戴寧的支持也喚醒我對議員工作的初衷。

戴寧表示，曾經承諾選民，會用加倍的服務，來彌補前段日子的缺席，這個承諾，戴寧做到了，也不會因為一時的挫敗，停止服務的腳步！

雖然這個案件法院不採信我提出的有利證據，導致最終判決結果不盡如人意，然而透過這個案件，希望未來針對助理費的使用，能有更明確的規範；不管是行政或是司法方面，就助理費申報過程中有無違失的調查，也能有更一致性的標準，才符合法律公平性原則。

最後，感謝一路支持戴寧的選民和家人，讓戴寧有信心向司法證明自己的清白，也希望選民能繼續支持戴寧走下去，今天只是地方法院判決的宣判，我會再提出上訴，因為戴寧清白參政、堅持付出是一輩子奮鬥的目標！