曾經幫奧運國家隊看診的名醫林聖章涉嫌於2013年至2016年，讓沒有醫師資格的陳姓護理師幫忙看診與開藥等，並涉嫌詐領2萬8409元健保費用。橋頭地院審理後，依違反醫師法的非法執行醫療業務罪，對林、陳各判處10月與7月徒刑。

判決書指出，林聖章指示幸福診所的陳姓護理師幫忙看診與開藥，由陳在電子病歷記載病患姓名、就醫日期、疾病名稱及開立藥物品名等資料，同時虛偽記載病患經由合格醫師看診的結果。再由林聖章指示不知情的診所人員依據此電子病歷資料至表，按月以電子申報方式向健保署申報醫療費用，詐領費用共2萬8409元。

林聖章今天出面喊冤，他聲稱這是2014年的案件，是健保署不當稽核人員對他的不恰當指控，且護理師只是替病患做減重諮詢，卻被誤認成看診。他將委請律師維護自身清白，會上訴到底。

橋頭地院審理後，認為林聖章與陳姓護理師犯罪事實明確，但兩人都否認犯行。法官傳喚7名證人調查，多名證人的證詞一致，其中一名女證人說，她是上減重課程，在第一次由男醫師看診後，之後回診3、4次都是由一名女醫師Dora幫忙看診。另一名女證人也說，回診時都是給Dora女醫師在診間看診、開藥，診間沒有其他醫師在場，也沒有碰到林聖章。

橋頭地院審理後，依違反醫師第28條之非法執行醫療業務罪，處林聖章10月徒刑，對陳姓護理師處7月徒刑。可上訴。