連任2屆嘉義市議員，本屆競選連任失利的前嘉義市議長莊豐安，被檢舉涉嫌利用人頭詐領及浮報助理費用逾200萬元，今檢調前往莊豐安住家兼服務處等3處搜索，據知情人士透露，莊被檢舉以司機太太當人頭詐領公費助理費，經過一整天的偵訊，直到晚間9點才從嘉義市調查站移送到嘉義地檢署接受檢察官複訊。

嘉義地檢署今指揮調查局南部機動工作站、嘉義市調查站調查官，分別前往莊豐安位於玉山路服務處兼住家等3處執行搜索，同時也派員到市議會調閱、帶回相關資料，在與莊豐安關係密切的呂姓司機家中，查扣到現金300萬元以及相關帳戶資料，共傳喚莊豐安、司機夫妻等4名被告、1名證人到案，全案依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪嫌偵辦。

據了解，包括證人、助理等被告下午已陸續到地檢署，呂姓司機、莊豐安晚間8點多才先後移送地檢署複訊，針對莊豐安等人犯案情節、到案後說詞，檢調表示仍在釐清、調查中，不便對外透露，按目前偵辦進度，偵訊將持續到深夜或凌晨。