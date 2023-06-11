台北市長蔣萬安11日為國高中生頒發市長奬，並表示自己讀高中時很期待拿到市長奬，可惜當時沒拿到，今天摸到市長奬也算園夢，他也以自己第一次考律師證照失敗的經驗為例，期勉學生就算遇到挫折、不如意，只要堅定前行，便能順利達到目標。

台北市今舉行國高中市長獎頒獎典禮，蔣萬安致詞時透露，他高中時期相當期待獲頒市長獎，很可惜當時沒拿到，今天能夠換一個身份頒市長獎，其實也算園夢，畢竟「至少能摸到獎」，但頒發獎項比起領獎來得有意義，他更想期許學生持續努力、不斷進步。

蔣萬安說，市長獎是現階段最高榮譽獎項，相信同學們未來必會爭取更高榮耀，圖中卻可能碰上挫折、不如意，期盼學生擁有面對問題的態度。

他舉例，過去從美國法律學院畢業後考律師執照，卻沒辦法一次就考上，加上身邊同學都陸續考上，實在令人相當沮喪，後來老闆鼓勵他「我並不期待一開始你會成為Super star，但我希望看到你是一個上升的曲線」，帶給自己相當大鼓舞。

蔣萬安強調，學生即使遇到挫折，也不要放棄追求夢想，可能有人會冷嘲熱諷、不看好，但只要堅定目標、踩穩腳步，總有一天必能達到目標。

111學年度榮獲市長獎高中學生計784 位、國中學生則有1078位，教育局表示，這些獲獎同學，在求學歷程中多是戰戰兢兢、認真負責、樂觀進取，在學業、才藝或服務學習上有突出表現，足以成為其他同儕學習的楷模。

天母國中畢業生徐浩銓患腦性麻痺，從小四肢肌肉張力過大，走路經常跌倒，透過長年來復健治療，他的步態逐漸穩定，手部仍無法做出精細動作，5歲開始接觸地板滾球運動和游泳，在北、中、南比賽拿下好成績，進入國中後持續練習滾球與游泳，加練田徑項目。

徐浩銓說，這次能脫穎而出獲得市長獎，要感謝所有師長給予鼓勵和機會，讓他參與各項體育競賽，更感恩大家的愛與包容，他將努力發掘更多專長，讓自己發光發熱，讓大家為他感到驕傲。