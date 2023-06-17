國民黨立法委員參選人羅智強日前提出「政黨輪替大聯盟」，但遭質疑是棄侯保柯，引發黨內反彈。羅智強昨晚(16日)在臉書道歉。前高雄市長韓國瑜也留言鼓勵，「國民黨要爭氣，加油！」

羅智強昨晚在臉書發布道歉聲明，坦承自己推動政黨輪替大聯盟引發紛擾，「本人思慮不周，深感抱歉，鄭重向各界致歉」。並表示，本次總統大選不再倡議政黨輪替大聯盟，暫停所有政論節目，暫時不接受媒體訪問，對於外界的一切批評，皆虛心接受。

韓國瑜今(17日)凌晨2時多現身留言，「國民黨要爭氣，加油！」羅智強也回應，「謝謝韓市長」。有民眾說，「韓市長對庶民的話淺顯易懂，但對你們政治人物來說，含義非常深，我就不做自我解讀，是鼓勵是還是鞭策，我不懂，加油」。

道歉貼文發出後，共同提出的媒體人王淺秋留言，「初衷良善，所求非己。可惜如此發展，強哥辛苦了」。羅智強也回說，「最感到抱歉的是把你拖下水，一言難盡，但好友的支持，銘記在心」。許多藍營政治人物紛紛至留言區給予羅智強鼓勵，台北市議員王欣儀說「明白你的初心與急切，謹記單純的心、複雜的腦，繼續加油」、台北市議員詹為元說「強哥，加油！」子弟兵北市議員楊植斗也說「強哥，挺！」國民黨發言人李明璇說「辛苦了，保持初衷，一起加油」、侯友宜競選工作室發言人(新北市議員)江怡臻、呂家愷和(台北市議員)柳采薇也分別留言「強哥我們一起繼續加油」、「強哥加油」。