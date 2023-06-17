美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將展開訪中行程，他在今天啟程前與韓國外交部長朴振通話，除商議韓美、韓中、北韓問題等重大議題，也表示支持在相互尊重前提下發展成熟韓中關係。

韓國外交部發布新聞稿表示，布林肯與朴振今天上午進行通話，兩人在通話中談及布林肯將代表美國最高階外交官員近5年來首度訪問中國，朴振對於美方在艱困環境下仍負起責任維護美中關係表示支持，並說明了韓方對韓中關係的立場。

布林肯也對韓國政府堅持基於相互尊重、發展成熟韓中關係的努力表達支持，承諾盡快與韓方分享這次訪中的詳細成果。

韓媒分析，布林肯這番言論可能是就中國駐韓大使邢海明發言爭議，表達對韓方的支持立場。邢海明8日與韓國最大在野黨共同民主黨代表李在明會面時，公開說出「賭中國輸會後悔」等批評韓國外交政策的言論，引發韓方不滿，要求中方採取「適當措施」。

對於北韓近期不斷的挑釁行動，布林肯與朴振表示強烈譴責，也都認同北韓非核化符合包括中國在內的國際社會共同利益；韓國明年起將擔任聯合國安理會非常任理事國，將在會中透過美日韓三方合作，敦促中國在北韓非核化上扮演建設性角色。

此外，布林肯也就限制對中國出口半導體的相關事項，對韓方表達關切，雙方決定預計於下半年進行的多邊會議中持續進行高層級磋商。