前嘉義市議長莊豐安疑捲入詐領助理費案！今檢調搜索莊豐安住家等3處，帶回莊豐安及4名助理共5人到案說明，目前莊豐安已在嘉義市調站接受訊問，嘉義地檢署主任檢察官江金星證實執行搜索行動，但因相關人員還在訊問中，無法透露偵辦進度，詳細案情有待釐清。